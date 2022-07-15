Окупанти продовжують тиск на освітян Скадовська - мер

Цитата

"Продовжується тиск на освітян. Окупаційна влада хоче повністю переформатувати середню освіту у Скадовську. Цього тижня оголошені прізвища так званих "нових директорів" учбових закладів. Вчителів та техперсонал змушують писати заяви на звільнення та переходити в нові учбові заклади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Яковлєв нагадав, що всі заклади освіти зареєстровані за українськими законами і мають законних керівників, яких призначала сесія Скадовської міської ради.

Міський голова додав, наскільки йому відомо, жоден директор закладу Скадовської громади не погодився на співпрацю з окупаційною владою. Ці директори приймали на роботу вчителів та інших шкільних працівників. Тому заяву на звільнення слід писати тільки на ім'я законного директора.

Як зазначається, після захоплення будівель освітніх закладів, вони продовжують функціонувати у дистанційному режимі. Технічний персонал та вчителі не повинні ходити до захоплених будівель та виконувати вказівки нових "директорів", оскільки законний директор у цій будівлі не здійснює своїх повноважень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський: розробляється логістика та проводиться аудит укриттів у закладах освіти

"Сьогодні працівники закладів продовжують отримувати кошти з бюджету України і з бюджету Скадовської громади. Тому працівник не може за ці кошти працювати на нових директорів, та сприяти навчанню дітей за російськими чи іншими програмами. Хто хоче йти на співпрацю - має писати заяву, звільнятися і йти працювати в нові заклади без зарплати. Завтра надам директорам доручення про переведення усього технічного персоналу на простій зі збереженням середньої заробітної плати", - написав міський голова.

За його словами, вчителі залишаються на дистанційній формі роботи. Для всіх працівників, які не будуть виконувати вказівки нових "директорів", у тому числі прибирання, ремонт та інші роботи, зберігається українська заробітна плата, яка буде перерахована в повному обсязі. З тими, хто погоджується на співпрацю з "новим керівництвом", трудові відносини будуть призупинені автоматично, українську заробітну плату вони перестануть отримувати. Така ситуація збережеться як мінімум до початку нового навчального року. Надалі заклад продовжить функціонувати дистанційно, за українськими законами і з відповідною оплатою, зазначив Яковлєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські школи до вересня мають бути готові для навчання офлайн - Шмигаль

Міський голова наголосив: щодо "нових закладів" - на сьогодні їх не існує. За законами України, захоплення будівель не створює нову організацію. Очевидно, що гроші з бюджету громади та України такі організації отримувати не будуть, додав міський голова. Найближчим часом їх очікує припинення електро- та газопостачання.

Він також зазначив, що МОН готує правила, які будуть діяти на тимчасово захоплених територіях для закладів освіти в новому навчальному році.

"Впевнений, там є місце для тих закладів і вчителів, хто захоче працювати за законами України", - наголосив Яковлєв.

Нагадаємо

У захопленому Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника.