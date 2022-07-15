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Оккупанты продолжают давление на педагогов Скадовска - мэр

Оккупанты продолжают давление на педагогов Скадовска - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Во временно захваченном Скадовске в Херсонской области оккупанты назначили новых "директоров" учебных заведений, давление на педагогов продолжается. Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев, передает УНН.

Цитата

"Продолжается давление на педагогов. Оккупационные власти хотят полностью переформатировать среднее образование в Скадовске. На этой неделе объявлены фамилии так называемых "новых директоров" учебных заведений. Учителей и техперсонал заставляют писать заявления на увольнения и переходить в новые учебные заведения", - говорится в сообщении.

Детали

Яковлев напомнил, что все учебные заведения зарегистрированы по украинским законам и имеют законных руководителей, которых назначала сессия Скадовского городского совета.

Городской голова добавил, насколько ему известно, ни один директор заведения Скадовской общины не согласился на сотрудничество с оккупационными властями. Эти директора принимали на работу учителей и других школьных работников. Поэтому заявление на увольнение следует писать только на имя законного директора.

Как отмечается, после захвата зданий образовательных учреждений они продолжают функционировать в дистанционном режиме. Технический персонал и учителя не должны ходить к захваченным зданиям и следовать указаниям новых "директоров", поскольку законный директор в этом здании не осуществляет своих полномочий.

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"Сегодня работники заведений продолжают получать средства из бюджета Украины и из бюджета Скадовской общины. Поэтому работник не может за эти средства работать на новых директоров и способствовать обучению детей по российским или другим программам. Кто хочет идти на сотрудничество - должен писать заявление , увольняться и идти работать в новые заведения без зарплаты. Завтра предоставим директорам поручение о переводе всего технического персонала на простой с сохранением средней заработной платы", - написал мэр.

По его словам, учителя остаются на дистанционной форме работы. Для всех работников, которые не будут выполнять указания новых "директоров", в том числе уборки, ремонта и других работ, сохраняется украинская заработная плата, которая будет перечислена в полном объеме. С теми, кто соглашается сотрудничать с "новым руководством", трудовые отношения будут приостановлены автоматически, украинскую заработную плату они перестанут получать. Такая ситуация сохранится как минимум до начала нового учебного года. В дальнейшем заведение продолжит функционировать дистанционно, по украинским законам и с соответствующей оплатой, отметил Яковлев.

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Городской голова подчеркнул: относительно "новых заведений" - на сегодняшний день их не существует. По законам Украины захват зданий не создает новую организацию. Очевидно, что деньги из бюджета общества и Украины такие организации получать не будут, добавил городской голова. В ближайшее время их ожидает прекращение электро- и газоснабжения.

Он также отметил, что МОН готовит правила, которые будут действовать на временно захваченных территориях для учебных заведений в новом учебном году.

"Уверен, там есть место для заведений и учителей, кто захочет работать по законам Украины", - подчеркнул Яковлев.

Напомним 

В захваченном Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного.

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