Оккупанты продолжают давление на педагогов Скадовска - мэр

Цитата

"Продолжается давление на педагогов. Оккупационные власти хотят полностью переформатировать среднее образование в Скадовске. На этой неделе объявлены фамилии так называемых "новых директоров" учебных заведений. Учителей и техперсонал заставляют писать заявления на увольнения и переходить в новые учебные заведения", - говорится в сообщении.

Детали

Яковлев напомнил, что все учебные заведения зарегистрированы по украинским законам и имеют законных руководителей, которых назначала сессия Скадовского городского совета.

Городской голова добавил, насколько ему известно, ни один директор заведения Скадовской общины не согласился на сотрудничество с оккупационными властями. Эти директора принимали на работу учителей и других школьных работников. Поэтому заявление на увольнение следует писать только на имя законного директора.

Как отмечается, после захвата зданий образовательных учреждений они продолжают функционировать в дистанционном режиме. Технический персонал и учителя не должны ходить к захваченным зданиям и следовать указаниям новых "директоров", поскольку законный директор в этом здании не осуществляет своих полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монастырский: разрабатывается логистика и проводится аудит укрытий в учебных заведениях

"Сегодня работники заведений продолжают получать средства из бюджета Украины и из бюджета Скадовской общины. Поэтому работник не может за эти средства работать на новых директоров и способствовать обучению детей по российским или другим программам. Кто хочет идти на сотрудничество - должен писать заявление , увольняться и идти работать в новые заведения без зарплаты. Завтра предоставим директорам поручение о переводе всего технического персонала на простой с сохранением средней заработной платы", - написал мэр.

По его словам, учителя остаются на дистанционной форме работы. Для всех работников, которые не будут выполнять указания новых "директоров", в том числе уборки, ремонта и других работ, сохраняется украинская заработная плата, которая будет перечислена в полном объеме. С теми, кто соглашается сотрудничать с "новым руководством", трудовые отношения будут приостановлены автоматически, украинскую заработную плату они перестанут получать. Такая ситуация сохранится как минимум до начала нового учебного года. В дальнейшем заведение продолжит функционировать дистанционно, по украинским законам и с соответствующей оплатой, отметил Яковлев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские школы к сентябрю должны быть готовы для обучения офлайн - Шмигаль

Городской голова подчеркнул: относительно "новых заведений" - на сегодняшний день их не существует. По законам Украины захват зданий не создает новую организацию. Очевидно, что деньги из бюджета общества и Украины такие организации получать не будут, добавил городской голова. В ближайшее время их ожидает прекращение электро- и газоснабжения.

Он также отметил, что МОН готовит правила, которые будут действовать на временно захваченных территориях для учебных заведений в новом учебном году.

"Уверен, там есть место для заведений и учителей, кто захочет работать по законам Украины", - подчеркнул Яковлев.

Напомним

В захваченном Скадовске на Херсонщине российские оккупанты убили пожарного.