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Оксфордську вакцину від COVID-19 подали на розгляд британського регулятора

Оксфордську вакцину від COVID-19 подали на розгляд британського регулятора

Київ • УНН

 • 13042 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У п'ятницю уряд Великої Британії звернувся до свого регулюючому органу із проханням оцінити вакцину AstraZeneca проти COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Відзначається, що уряд Великої Британії, який забезпечив 100 млн доз вакцини, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом, планує почати застосування вакцини до Різдва.

"Ми офіційно попросили регулюючий орган оцінити вакцину Oxford/AstraZeneca, проаналізувати дані і визначити, чи відповідає вона суворим стандартам безпеки. Цей лист - важливий крок до максимально швидкого застосування вакцини", - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.

Додається, що у глобальній гонці по розробці вакцин проти COVID-19 кандидат AstraZeneca вважається однією з найбільших надій для багатьох країн, що розвиваються - через його більш низьку ціну і можливості транспортування при нормальній температурі охолоджувача.

Як раніше повідомлялося в УНН, британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 спільно з Оксфордським університетом, оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини.

Також повідомлялося, що за словами головного санітарного лікаря України, заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, за механізмом COVAX Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Пізніше у COVAX підтвердили інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби.

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