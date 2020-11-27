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Оксфордскую вакцину от COVID-19 подали на рассмотрение британского регулятора

Оксфордскую вакцину от COVID-19 подали на рассмотрение британского регулятора

Киев  •  УНН

 • 13039 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В пятницу правительство Великобритании обратилось к своему регулирующему органу с просьбой оценить вакцину AstraZeneca против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что правительство Великобритании, которое обеспечило 100 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, планирует начать применение вакцины до Рождества.

"Мы официально попросили регулирующий орган оценить вакцину Oxford/AstraZeneca, проанализировать данные и определить, соответствует ли она строгим стандартам безопасности. Это письмо - важный шаг к максимально быстрому применению вакцины", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Добавляется, что в глобальной гонке по разработке вакцин против COVID-19 кандидат AstraZeneca считается одной из самых больших надежд для многих развивающихся стран - из-за его более низкой цены и возможности транспортировки при нормальной температуре охладителя.

Как ранее сообщалось в УНН, британско-шведская компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 совместно с Оксфордским университетом, объявила о начале новых, дополнительных испытаний вакцины.

Также сообщалось, что по словам главного санитарного врача Украины, заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, по механизму COVAX Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. Позже в COVAX подтвердили информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни.

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