Охоронця харківського парфумерного магазину ув'язнили на 5 років за пособництво окупантам
Київ • УНН
Охоронця харківського парфумерного магазину засудили до 5 років позбавлення волі за те, що він допомагав російським військам коригувати авіаудари, надаючи інформацію про місця дислокації українських військ.
У Харкові охоронець парфумерного магазину отримав п'ять років ув'язнення за допомогу ворогу у коригуванні повітряних атак на ЗСУ. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
36-річний чоловік з Харкова був засуджений до п'яти років позбавлення волі за незаконне поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України.
Він визнаний винним у співпраці з російськими спецслужбами, передаючи їм дані про базування українських військ у місті.
Прокурори підтримали обвинувачення, доведене за допомогою месенджера "Telegram", де через представника російських спецслужб чоловікові було запропоновано співпрацю. Він активно збирав розвіддані та передавав їх ворогу, допомагаючи планувати атаки та ракетні удари на українських оборонців.
Під час служби охоронцем у магазині парфумерії намагався дізнатися інформацію від клієнтів про розташування військових, використовуючи цю інформацію для ворожих цілей.
Правоохоронці затримали чоловіка 10 квітня за місцем його проживання, після чого він перебував під вартою до винесення вироку. Обвинувачений повністю визнав свою вину під час судового засідання.
СБУ: затримали агента фсб, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину16.05.24, 10:48 • 23217 переглядiв