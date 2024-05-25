Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

В Харькове охранник парфюмерного магазина получил пять лет заключения за помощь врагу в корректировке воздушных атак на ВСУ. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

36-летний мужчина из Харькова был приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконное распространение информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины.

Он признан виновным в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передавая им данные о базировании украинских войск в городе.

Прокуроры поддержали обвинение, доказанное с помощью мессенджера "Telegram", где через представителя российских спецслужб мужчине было предложено сотрудничество. Он активно собирал разведданные и передавал их врагу, помогая планировать атаки и ракетные удары на украинских защитников.

Во время службы охранником в магазине парфюмерии пытался узнать информацию от клиентов о расположении военных, используя эту информацию для враждебных целей.

Правоохранители задержали мужчину 10 апреля по месту его жительства, после чего он находился под стражей до вынесения приговора. Обвиняемый полностью признал свою вину во время судебного заседания.

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