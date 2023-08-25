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Офіс Генпрокурора показав наслідки обстрілу села на Куп'янщині. Розпочато провадження

Офіс Генпрокурора показав наслідки обстрілу села на Куп'янщині. Розпочато провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранено мирного мешканця. Розпочато кримінальне провадження, повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.

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Отримав поранення місцевий житель, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.

Правоохоронці проводять першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Доповнення

На Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру. Тривають бої. Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани, повідомила напередодні у четвер заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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