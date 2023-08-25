Офис Генпрокурора показал последствия обстрела села на Купянщине. Начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На Харьковщине в результате вражеского обстрела ранен мирный житель. Начато уголовное производство, сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 25 августа примерно в 6:50 российские военные обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, из РСЗО
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Получил ранение местный житель, он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома.
Правоохранители проводят первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.
Дополнение
На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. Продолжает осуществлять многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру. Продолжаются бои. Наши бойцы героически останавливают противника и ломают все его планы, сообщила накануне в четверг заместитель министра обороны Анна Маляр.
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