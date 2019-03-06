Оголосили підозру керівнику компанії, яка фігурує у скандалі в "оборонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків. Про це повідомила генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.
"Як я заявляв раніше, справа ГПУ про кримінальну діяльність "Оптимумспецдеталь" при поставці товарів "Оборонпрому" вийшла на фінал. Після отримання остаточного Акту податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн грн. Після експертизи переписки Рогози можливими стануть і підозри іншим фігурантам провадження", - написав Луценко.
За словами генпрокурора, "у цій же справі Рогозі і двом його співучасникам, працівникам СБУ, ще в 2018 році було пред'явлене обвинувачення в шахрайстві, яке по зараз по суті розглядається в Печерському суді".
Луценко додав, що оцінка дій високопосадовців, директорів держпідприємств та пов'язаних з ними осіб по інших, корупційних статтях є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року.
Нагадаємо, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.
5 березня НАБУ зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці.
Як повідомляв УНН, Україна ініціює комплексний міжнародний аудит концерну "Укроборонпром".