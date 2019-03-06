Объявили подозрение руководителю компании, которая фигурирует в скандале в "оборонке"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Руководителю компании, которая фигурирует в расследование хищений в оборонном секторе Украины, было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.
"Как я заявлял ранее, дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров "Оборонпрому" вышла на финал. После получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн. После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства", - написал Луценко.
По словам генпрокурора, "по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам, работникам СБУ, еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое посейчас по сути рассматривается в Печерском суде".
Луценко добавил, что оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года.
Напомним, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.
5 марта НАБУ зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
Как сообщал УНН, Украина инициирует комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром".