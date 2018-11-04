Огляд тіла Гандзюк проводять слідчі СБУ - юрист
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Слідчі дії через смерть громадської активістки і помічниці мера Херсона Катерини Гандзюк проводить Служба безпеки України (СБУ). Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook, передає УНН.
"Наразі огляд місця проводиться слідчими СБУ. Огляд тіла та першочергові слідчі дії проводять слідчі СБУ", - зазначив він.
За його словами, розслідування відбувається у межах кримінального провадження, яке було розпочате СБУ за фактом організації закінченого замаху на умисне вбивство помічниці мера Херсона Катерини Гандзюк з особливою жорстокістю, "що вчинене на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в південному регіоні країни".
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Справу щодо замаху на Гандзюк після її смерті перекваліфікували.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.