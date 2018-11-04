Осмотр тела Гандзюк проводят следователи СБУ - юрист
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Следственные действия из-за смерти общественной активистки и помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк проводит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook, передает УНН.
"Сейчас осмотр места проводится следователями СБУ. Осмотр тела и первоочередные следственные действия проводят следователи СБУ", - отметил он.
По его словам, расследование ведется в рамках уголовного производства, которое было начато СБУ по факту организации законченного покушения на умышленное убийство помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк с особой жестокостью, "что совершенное по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".
Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Информацию об этом подтвердили нардеп Елена Сотник и юрист Маси Найем. Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
Дело о покушении на Гандзюк после ее смерти переквалифицировали.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меру пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.