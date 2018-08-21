Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,69 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 серпня встановлені на такому рівні:
27.696680 грн за долар;
31.629609 грн за євро;
0.412270 грн за російський рубль;
35.349034 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 серпня курс усіх валют — понизився.