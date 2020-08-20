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18:42 • 32549 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 67995 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 80688 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110316 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117085 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115850 перегляди

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19 березня, 03:38 • 124888 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124618 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,32 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,32 грн/долар

Київ • УНН

 • 12338 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На 20 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,32 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.316000 грн за долар;

32.604400 грн за євро;

0.372190 грн за російський рубль;

36.089900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 серпня курс рубля — впав, решти валют — зріс.

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