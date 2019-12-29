Офіс Президента оприлюднив фото перших 25 звільнених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Офіс Президента України оприлюднив фото перших 25 українців, звільнених сьогодні внаслідок обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, передає УНН.
“Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома”, — повідомили в ОП.
Раніше УНН стали відомі імена перших утримуваних в ОРДЛО українців.
Також повідомлялось, що під час верифікації всі 25 осіб заявили, що не бажаються залишатись в ОРДЛО.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “Великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.