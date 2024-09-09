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Офіс Генпрокурора звертається до низки країн із запитом про затримання і арешт Дмитрука

Офіс Генпрокурора звертається до низки країн із запитом про затримання і арешт Дмитрука

Київ • УНН

 • 18310 перегляди

Офіс Генпрокурора звернувся до інших країн з проханням затримати і арештувати нардепа Артема Дмитрука. Його підозрюють у нападах на військового та правоохоронця, ініційовано міжнародний розшук.

Офіс Генпрокурора звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні, передає УНН з посиланням на ОГП.

Офіс Генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні

 - йдеться в повідомленні.

Крім того, за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

ОГП нагадує, що за клопотанням Офісу Генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Доповнення

25 серпня ЗМІ повідомляли, що нардеп Артем Дмитрук втік з країни.

Згодом Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликали до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.

26 серпня у Державному бюро розслідування (ДБР) підтвердили те, що народний депутат Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон України.

У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

2 вересня повідомлялося, що ДБР встановило тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон.

За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.

Суд заочно призначив запобіжний захід нардепу Дмитруку у вигляді тримання під вартою.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП

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