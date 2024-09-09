Офис Генпрокурора обращается к ряду стран с запросом о задержании и аресте Дмитрука

Офис Генпрокурора обращается к ряду соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата Артема Дмитрука, которого подозревают в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Офис Генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается к ряду соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине - говорится в сообщении.

Кроме того, по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения в отношении указанного народного депутата Украины.

ОГП напоминает, что по ходатайству Офиса Генпрокурора Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Дополнение

25 августа СМИ сообщали, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны.

Впоследствии Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызвали к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

26 августа в Государственном бюро расследования (ГБР) подтвердили то, что народный депутат Артем Дмитрук нелегально пересек границу Украины.

В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

2 сентября сообщалось, что ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу.

По данным следствия, ему помогли трое подельников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Двое, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан.

Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Дмитруку в виде содержания под стражей.