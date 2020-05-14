Одного із фігурантів справи МН17 заарештували в окупованому Донецьку - BBC

Зазначається, що у 2014 році Харченко мав прізвисько "Крот" і був командиром одного з розвідпідрозділів ГРУ так званої "Донецької народної республіки" (ДНР). У Нідерландах Харченку пред'явили офіційні звинувачення у причетності до катастрофи малазійського "Боїнга", суд щодо чого розпочався 9 березня цього року.

"11 березня Харченко був затриманий біля свого будинку в Донецьку "владою" "ДНР" і заарештований, але зовсім по іншій кримінальній справі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у BBC, таку інформацію підтвердило джерело, яке мало відношення до військового командування "ДНР" у 2014-2015 роках, і "товариш по службі" Харченка, який все ще проживає в окупованому Донецьку.

"8 травня арешт колишнього військового розвідника "ДНР" був продовжений ще на два місяці. Зараз, за ​​словами співрозмовників BBC, він утримується в СІЗО "мін'юсту "ДНР", яке знаходиться в Донецьку на вулиці Кобозєва, 4", - повідомляє агентство.

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Зазначається, що так звані "товариші по службі" Харченка вважають, що "колишнього розвідника" хочуть ізолювати, а звинувачення, за їх словами, "смішні" - "участь в незаконному обшуку в 2014 році і незаконне зберігання зброї". Також один із співрозмовників висловив припущення, що його затримали, аби не допустити "варіант його викрадення спецслужбами України", як це було із іншим фігурантом справи - Володимиром Цемахом.

Вказується, що Україна оголосила Харченка в розшук в липні 2015 року. Йому заочно пред'явили звинувачення в створенні терористичної групи, в 2019 році проти Харченка порушено кримінальну справу за підозрою в причетності до краху "Боїнга" МН17.

Як повідомлялося раніше в УНН, BBC і Bellingcat знайшли "Володимира Івановича", якого шукає слідство у справі MH17.

Також, за інформацією Bellingcat, вербувальником генерала СБУ Шайтанова виявився фігурант справи МН17.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році.

Останнє слухання відбулося 23 березня, після чого суд вирішив взяти паузу до 8 червня 2020 року через пандемію коронавірусу.