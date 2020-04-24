Справа MH17: суд відстояв анонімність 12 свідків через загрозу їхньому життю

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Заяви 12 анонімних свідків, яким погрожують, можуть бути використані у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом в 2014 році. Таке рішення прийняла палата ради окружного суду Гааги, передає УНН з посиланням на повідомлення прокуратури Нідерландів.