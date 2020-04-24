Дело MH17: суд отстоял анонимность 12 свидетелей из-за угрозы их жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Заявления 12 анонимных свидетелей, которым угрожают, могут быть использованы в деле о катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Такое решение приняла палата совета окружного суда Гааги, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Нидерландов.
Так, сообщается, что адвокаты подозреваемого Олега Пулатова обжаловали постановление следственного судьи о предоставлении 13 свидетелям по делу MH17 статуса "свидетеля под угрозой".
Эти 13 свидетелей участвовали в расследовании с 2014 года и допрашивались следственным судьей с 2016 года. Палата совета постановила, что статус свидетеля, которому угрожают, предоставлено правильно.
В то же время сообщается, что при обращении с одним из 13 свидетелей был обнаружен процессуальный дефект, поэтому предоставление его статуса было исключено, и его показания следователю не могут быть использованы. Процедура других 12 свидетелей была соблюдена правильно.
"Государственная прокуратура Нидерландов пересмотрит вопрос о необходимости допроса этого свидетеля. С момента заслушивания этого свидетеля в 2018 году все больше свидетелей сделали показания в следственном суде, анонимно... Обвинение удовлетворено тем, что палата признала, что в этом случае необходимы чрезвычайные меры, учитывая огромные риски для безопасности свидетелей", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, ранее суд, рассматривающий дело, уже принял решение, что имена десятков свидетелей по делу о катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году останутся засекреченными.
Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.
Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 года из-за эпидемии коронавируса.