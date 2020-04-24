Дело MH17: суд отстоял анонимность 12 свидетелей из-за угрозы их жизни

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Заявления 12 анонимных свидетелей, которым угрожают, могут быть использованы в деле о катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Такое решение приняла палата совета окружного суда Гааги, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Нидерландов.