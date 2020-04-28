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BBC і Bellingcat знайшли "Володимира Івановича", якого шукає слідство у справі MH17

BBC і Bellingcat знайшли "Володимира Івановича", якого шукає слідство у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи літака MH17, одна з осіб проходила під псевдонімом "Володимир Іванович". За цим ім'ям може ховатися діючий перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака, пишуть журналісти BBC і Bellingcat, інформує УНН.

Так, у BBC повідомляють, що отримали таку інформацію від джерел, які особисто спілкувалися з даної персоною. Група Bellingcat ж провела аналіз технічних даних і незалежно також прийшла до висновку, що Андрій Бурлака та "Володимир Іванович" можуть бути однією людиною.

Так, в опублікованих слідчими телефонних переговорах представники "ДНР" між собою називали "Володимира Івановича" командиром всієї операції, що проводиться на сході України, а колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся наказам "Володимира Івановича".

Від джерела, що має доступ до персональних баз даних, BBC отримала інформацію про переміщення генерала у 2014 році і з'ясувала, що в день збиття MH17 Андрій Бурлака знаходився у Ростові-на-Дону.

Одне джерело, яке назвало BBC ймовірне ім'я "Володимира Івановича", уточнило, що після завершення активної фази конфлікту на сході України у 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також вищу держнагороду - "героя Росії".

З відкритих джерел випливає, що до 2014 року Андрій Бурлака був генерал-лейтенантом, а опісля - став генерал-полковником.

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З іншого боку, розслідувачі Bellingcat почали пошук з аналізу баз даних телефонних номерів "Володимира Івановича". Один з номерів, вказаних JIT, з'явився у додатку GetContact як "Володимир Іванович".

"Той же номер при пошуку просочився зі старої версії бази даних GetContact (запущеної, як служба ботів Telegram) привів до додаткового номеру для того ж телефонного номера. Коли ми шукали цей другий номер в GetContact, ми виявили, що він був вказаний як "Володимир Іванович Бурлак". Ми провели пошук у всіх доступних російських базах даних про людину на ім'я "Володимир Іванович Бурлак", але виявили, що єдина людина в прийнятній віковій групі з таким ім'ям - колишній співробітник правоохоронних органів Росії - помер до 2014 року", - повідомили розслідувачі.

Після цього аналітики звернулися до пошуку у базі даних зламаних текстових повідомлень від мобільного мессенджера Viber, яка була оприлюднена у 2015 році. Переписка належала людині на ім'я "Олександр Сєров" із співробітників Дениса Пушиліна - "глави ДНР" і спікера так званого "парламенту ДНР" навесні і влітку 2014 року.

У цьому архіві аналітики знайшли посилання на "Володимира Івановича", якого помічник Пушиліна назвав колезі "заступником начальника ФСБ, справжнє ім'я якого насправді Андрій".

Листування Пушиліна і опис "Володимира Івановича" були сумісні з тим, що було відомо про "Володимира Івановича" з джерел JIT. Виходячи з припущення, що це один і той же чоловік, Bellingcat почали пошук всіх заступників директора ФСБ - і інших старших офіцерів у вершині піраміди ФСБ - з ім'ям "Андрій" і по-батькові "Іванович".

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У підсумку - журналісти вийшли на прізвище, яке дізналися з більш раннього пошуку за номером телефону: "Андрій Іванович Бурлака".

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році.

Останнє слухання відбулося 23 березня, після чого суд вирішив взяти паузу до 8 червня 2020 року через епідемію коронавірусу.

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