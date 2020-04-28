BBC и Bellingcat нашли "Владимира Ивановича", которого ищет следствие по делу MH17

Так, в BBC сообщают, что получили такую информацию от источников, которые лично общались с данной персоной. Группа Bellingcat же провела анализ технических данных и независимо также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.

Так, в опубликованных следователями телефонных переговорах представители "ДНР" между собой называли "Владимира Ивановича" командиром всей операции, проводимой на востоке Украины, а бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков вспоминал, что подчинялся приказам "Владимира Ивановича".

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, BBC получила информацию о перемещении генерала в 2014 году и выяснила, что в день збивания MH17 Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону.

Один источник, который назвал BBC вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высокую госнаграду - "героя России".

Из открытых источников следует, что к 2014 году Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после - стал генерал-полковником.

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С другой стороны, расследователи Bellingcat начали поиск по анализу баз данных телефонных номеров "Владимира Ивановича". Один из номеров, указанных JIT, появился в приложении GetContact как "Владимир Иванович".

"Тот же номер при поиске просочился из старой версии базы данных GetContact (запущенной, как служба ботов Telegram) привел к дополнительному номеру для того же телефонного номера. Когда мы искали этот второй номер в GetContact, мы обнаружили, что он был указан как "Владимир Иванович Бурлак". Мы провели поиск во всех доступных российских базах данных о человеке по имени "Владимир Иванович Бурлак", но обнаружили, что единственный человек в приемлемой возрастной группе с таким именем - бывший сотрудник правоохранительных органов России - умер до 2014 года", - сообщили расследователи.

После этого аналитики обратились к поиску в базе данных взломанных текстовых сообщений от мобильного мессенджера Viber, которая была обнародована в 2015 году. Переписка принадлежала человеку по имени "Александр Серов" из числа сотрудников Дениса Пушилина - "главы ДНР" и спикера так называемого "парламента ДНР" весной и летом 2014 года.

В этом архиве аналитики нашли ссылку на "Владимира Ивановича", которого помощник Пушилина назвал коллеге "заместителем начальника ФСБ, настоящее имя которого на самом деле Андрей".

Переписка Пушилина и описание "Владимира Ивановича" были совместимы с тем, что было известно о "Владимире Ивановиче" из источников JIT. Исходя из предположения, что это один и тот же человек, в Bellingcat начали поиск всех заместителей директора ФСБ - и других старших офицеров в вершине пирамиды ФСБ - с именем "Андрей" и отчеством "Иванович".

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В итоге - журналисты вышли на фамилию, которую узнали из более раннего поиска по телефону: "Андрей Иванович Бурлак".

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.

Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 года из-за эпидемии коронавируса.