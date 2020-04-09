Росія захотіла обговорити MH17 в ООН: їй відповіли шість країн

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Росії нагадують про зобов'язання згідно з резолюцією Ради безпеки ООН про взаємодію зі слідством у справі збитого пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі у 2014 році. Про це йдеться в спільній заяві Німеччини, Бельгії, Естонії, Франції та Польщі від 8 квітня, передає УНН.