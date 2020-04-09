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Росія захотіла обговорити MH17 в ООН: їй відповіли шість країн

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Росії нагадують про зобов'язання згідно з резолюцією Ради безпеки ООН про взаємодію зі слідством у справі збитого пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі у 2014 році. Про це йдеться в спільній заяві Німеччини, Бельгії, Естонії, Франції та Польщі від 8 квітня, передає УНН.

“Початок кримінального процесу 9 березня в окружному суді Гааги знаменує собою важливу віху у встановленні істини та справедливості для жертв та їхніх родин, а також у притягненні до відповідальності осіб, винних у збитті рейсу MH17”, — йдеться в заяві.

Країни привітали судовий розгляд у Нідерландах, заснований на роботі Об’єднаної слідчої групи (JIT), і висловили повну впевненість в незалежності, неупередженості та професійності судових органів.

“На жаль, досі російська влада не повністю співпрацювала з незалежним розслідуванням JIT. Оскільки кримінальне розслідування JIT триває, ми нагадуємо всім державам, особливо Російській Федерації, про їхні зобов’язання за резолюцією 2166 РБ ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням”, - сказано в заяві.

Варто відзначити, що в середу, 8 квітня, Росія ініціювала обговорення в РБ ООН міжнародного розслідування, пов’язаного зі збиттям літака рейсу МН17. Про це написав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Той момент, коли... Росія сама ініціює обговорення МН17 в Радбезі ООН. Щоб додати ще маніпуляцій до всього того, що від неї звучало попередні 6 років. Але час вигаданих історій пройшов. Я переконаний, що судовий процес у Гаазі встановить правду і принесе сім’ям жертв справедливість”, - підкреслив він в Twitter.

Як повідомляв УНН, розгляд справи МН17 у Нідерландах продовжиться 8 червня 2020 року.

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