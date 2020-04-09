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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Россия захотела обсудить MH17 в ООН: ей ответили шесть стран

Россия захотела обсудить MH17 в ООН: ей ответили шесть стран

Киев  •  УНН

 • 118213 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. России напоминают об обязательствах согласно резолюции Совета безопасности ООН о взаимодействии со следствием по делу сбитого пассажирского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в совместном заявлении Германии, Бельгии, Эстонии, Франции и Польши от 8 апреля, передает УНН.

"Начало уголовного процесса 9 марта в окружном суде Гааги знаменует собой важную веху в установлении истины и справедливости для жертв и их семей, а также в привлечении к ответственности лиц, виновных в сбивании рейса MH17", - говорится в заявлении.

Страны поздравили судебное разбирательство в Нидерландах, основанное на работе Объединенной следственной группы (JIT), и выразили полную уверенность в независимости, беспристрастности и профессионализме судебных органов.

"К сожалению, до сих пор российские власти не полностью сотрудничали с независимым расследованием JIT. Поскольку уголовное расследование JIT продолжается, мы напоминаем всем государствам, особенно Российской Федерации, об их обязательствах по резолюции 2166 СБ ООН и полностью сотрудничать с международным расследование", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в среду, 8 апреля, Россия инициировала обсуждение в СБ ООН международного расследования, связанного со сбитиес самолета рейса МН17. Об этом написал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Тот момент, когда... Россия сама инициирует обсуждение МН17 в Совбезе ООН. Чтобы добавить еще манипуляций ко всему тому, что от нее звучало предыдущие 6 лет. Но время вымышленных историй прошло. Я убежден, что судебный процесс в Гааге установит правду и принесет семьям жертв справедливость", - подчеркнул он в Twitter.

Как сообщал УНН, рассмотрение дела МН17 в Нидерландах продолжится 8 июня 2020 года.

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