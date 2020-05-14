Одного из фигурантов дела МН17 арестовали в оккупированном Донецке - BBC

Отмечается, что в 2014 году Харченко имел прозвище "Крот" и был командиром одного из разведподразделений ГРУ так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР). В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к катастрофе малазийского "Боинга", суд относительно чего начался 9 марта этого года.

"11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке "властью" "ДНР" и арестован, но совсем по другому уголовному делу", - говорится в сообщении.

Как отметили в BBC, такую ​​информацию подтвердил источник, который имело отношение к военному командованию "ДНР" в 2014-2015 годах, и "сослуживец" Харченко, который все еще проживает в оккупированном Донецке.

"8 мая арест бывшего военного разведчика "ДНР" был продлен еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников BBC, он содержится в СИЗО "минюста "ДНР", который находится в Донецке на улице Кобозева, 4", - сообщает агентство.

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Отмечается, что так называемые "сослуживцы" Харченко считают, что "бывшего разведчика" хотят изолировать, а обвинения, по их словам, "смешные" - "участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия". Также один из собеседников предположил, что его задержали, чтобы не допустить "варианта его похищения спецслужбами Украины", как это было с другим фигурантом дела - Владимиром Цемахом.

Указывается, что Украина объявила Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к краху "Боинга" МН17.

Как сообщалось ранее в УНН, BBC и Bellingcat нашли "Владимира Ивановича", которого ищет следствие по делу MH17.

Также, по информации Bellingcat, вербовщиком генерала СБУ Шайтанова оказался фигурант дела МН17.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.

Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса.