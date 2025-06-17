Одна з найстаріших лікарень в Одесі постраждала через російську атаку: пошкоджено 4 корпуси будівлі, без жертв

У Одесі територія, де знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, постраждала внаслідок чергової нічної атаки російських окупантів. Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку мера Одеси Геннадія Труханова у соцмережі.

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Через нічну атаку російської армії по Одесі, у місті постраждала будівля інфекційної лікарні, що є однією з найстаріших.

На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов.

За даними мера Одеси, внаслідок російської атаки пошкоджено понад 100 вікон, а також двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв, додав мер.

Нагадаємо

УНН передавав, що вранці 17 червня російські дрони масовано атакували Одещину, поранивши щонайменше 19 людей. Пошкоджено дитячий садок, центр розвитку та житлові будинки, зокрема в історичному центрі.

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