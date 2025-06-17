Атака на Одещину: щонайменше 19 поранених

Унаслідок масованої атаки російських дронів по Одещині вранці 17 червня постраждали щонайменше 19 осіб. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитячий садок, центр інклюзивного розвитку та житлові будинки, у тому числі в історичному центрі Одеси.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Харлов, заступник голови Одеської ОВА передає кореспондент УНН.

На світанку ворог масовано атакував мирну Одещину. Випустив по Одещині понад 20 ударних дронів. Силами ППО більшість повітряних цілей ураження було знищено. Але на жаль уникнути фактів падіння уламків не виявилось можливим

Він додав, що цілю ворога була цивільна інфраструктура, житлова забудова.

Приватний автомобільний транспорт, дитячий садок, центр інклюзивного розвитку ля дітей.

На жаль станом на даний час 19 постраждалих, лише одна особа ушпиталена. Решті надана медична допомога на місці або амбулаторно. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Наші рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки