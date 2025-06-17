Атака на Одещину: щонайменше 19 поранених
Київ • УНН
Вранці 17 червня російські дрони масовано атакували Одещину, поранивши щонайменше 19 людей. Пошкоджено дитячий садок, центр розвитку та житлові будинки, зокрема в історичному центрі.
Унаслідок масованої атаки російських дронів по Одещині вранці 17 червня постраждали щонайменше 19 осіб. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитячий садок, центр інклюзивного розвитку та житлові будинки, у тому числі в історичному центрі Одеси.
Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Харлов, заступник голови Одеської ОВА передає кореспондент УНН.
Деталі
На світанку ворог масовано атакував мирну Одещину. Випустив по Одещині понад 20 ударних дронів. Силами ППО більшість повітряних цілей ураження було знищено. Але на жаль уникнути фактів падіння уламків не виявилось можливим
Він додав, що цілю ворога була цивільна інфраструктура, житлова забудова.
Приватний автомобільний транспорт, дитячий садок, центр інклюзивного розвитку ля дітей.
На жаль станом на даний час 19 постраждалих, лише одна особа ушпиталена. Решті надана медична допомога на місці або амбулаторно. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Наші рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки
Раніше УНН писав, що в Одесі атака російських військ забрала життя людини, відомо про 17 постраждалих, у тому числі про неповнолітню дівчину та вагітну жінку, серед пошкоджених є будинки в історичному центрі Одеси.