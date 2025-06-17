Атака на Одесскую область: по меньшей мере 19 раненых

В результате массированной атаки российских дронов по Одесской области утром 17 июня пострадали не менее 19 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности детский сад, центр инклюзивного развития и жилые дома, в том числе в историческом центре Одессы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Александр Харлов, заместитель председателя Одесской ОВА передает корреспондент УНН.

На рассвете враг массированно атаковал мирную Одесскую область. Выпустил по Одесской области более 20 ударных дронов. Силами ПВО большинство воздушных целей поражения было уничтожено. Но, к сожалению, избежать фактов падения обломков не оказалось возможным

Он добавил, что целью врага была гражданская инфраструктура, жилая застройка.

Частный автомобильный транспорт, детский сад, центр инклюзивного развития для детей.

К сожалению, по состоянию на данный момент 19 пострадавших, только один человек госпитализирован. Остальным оказана медицинская помощь на месте или амбулаторно. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Наши спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки