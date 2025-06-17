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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Атака на Одесскую область: по меньшей мере 19 раненых

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Утром 17 июня российские дроны массированно атаковали Одесскую область, ранив по меньшей мере 19 человек. Повреждены детский сад, центр развития и жилые дома, в том числе в историческом центре.

Атака на Одесскую область: по меньшей мере 19 раненых

В результате массированной атаки российских дронов по Одесской области утром 17 июня пострадали не менее 19 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности детский сад, центр инклюзивного развития и жилые дома, в том числе в историческом центре Одессы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Александр Харлов, заместитель председателя Одесской ОВА передает корреспондент УНН.

Детали

На рассвете враг массированно атаковал мирную Одесскую область. Выпустил по Одесской области более 20 ударных дронов. Силами ПВО большинство воздушных целей поражения было уничтожено. Но, к сожалению, избежать фактов падения обломков не оказалось возможным

- сообщил Харлов.

Он добавил, что целью врага была гражданская инфраструктура, жилая застройка.

Частный автомобильный транспорт, детский сад, центр инклюзивного развития для детей.

К сожалению, по состоянию на данный момент 19 пострадавших, только один человек госпитализирован. Остальным оказана медицинская помощь на месте или амбулаторно. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Наши спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки

- добавил заместитель.

Ранее УНН писал, что в Одессе атака российских войск унесла жизни человека, известно о 17 пострадавших, в том числе о несовершеннолетней девушке и беременной женщине, среди поврежденных есть дома в историческом центре Одессы.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаУНН-Одесса
Украина
Одесса
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