Одна из старейших больниц в Одессе пострадала из-за российской атаки: повреждены 4 корпуса здания, без жертв
Киев • УНН
Российская атака повредила 4 корпуса инфекционной больницы в Одессе, которая является памятником архитектуры. К счастью, жертв нет, но повреждено более 100 окон и двери.
В Одессе территория, где находится памятник архитектуры и истории Национального значения, пострадала в результате очередной ночной атаки российских оккупантов. Передает УНН со ссылкой на официальную страницу мэра Одессы Геннадия Труханова в соцсети.
Детали
Из-за ночной атаки российской армии по Одессе, в городе пострадало здание инфекционной больницы, которая является одной из старейших.
На территории больницы находится памятник архитектуры и истории Национального значения, где работал профессор Пирогов.
По данным мэра Одессы, в результате российской атаки повреждено более 100 окон, а также двери в четырех корпусах. К счастью, обошлось без жертв, добавил мэр.
Напомним
УНН передавал, что утром 17 июня российские дроны массированно атаковали Одесскую область, ранив по меньшей мере 19 человек. Повреждены детский сад, центр развития и жилые дома, в том числе в историческом центре.
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