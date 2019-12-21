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Один із тренерів "Манчестер Сіті" очолив "Арсенал"

Один із тренерів "Манчестер Сіті" очолив "Арсенал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Помічник Хосепа Гвардіоли по "Манчестер Сіті" Мікель Артета очолив лондонський "Арсенал", передає УНН з посиланням прес-службу клубу.

Угода заключна на три з половиною роки.

"Це величезна честь. "Арсенал" - один з найбільших клубів світу. Нам потрібно поборотися за головні трофеї, і це було дуже ясно зрозуміло в моїх розмовах із керівниками клубу. В нинішньому складі є багато талантів та молодих гравців", - зізнався іспанець.

Артета з 2011 по 2016 роки захищав кольори "Арсеналу" в якості гравця, провівши загалом 150 матчів, 16 голів і 8 асистів.

Примітно, що попереднім тренером клубу був іспанець Унай Емері. Однак його звільнили після невдалих результатів команди.

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