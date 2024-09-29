Одещина вночі зазнала атаки БПЛА: без постраждалих, є пошкодження

У ніч на 29 вересня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок падіння БПЛА в Одеському районі пошкоджений житловий будинок та три вантажівки. У Роздільнянському районі декілька БПЛА впали на відкриту територію. Обійшлося без постраждалих, повідомив у неділю голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки. У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає - написав Кіпер у Telegram.

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