Одесская область ночью подверглась атаке БПЛА: без пострадавших, есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В Одесском районе поврежден жилой дом и три грузовика, в Раздельнянском - БПЛА упали на открытую территорию. Пострадавших нет.
В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате падения БПЛА в Одесском районе поврежден жилой дом и три грузовика. В Раздельнянском районе несколько БПЛА упали на открытую территорию. Обошлось без пострадавших, сообщил в воскресенье председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате падения БпЛА повреждена крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика. В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 из 22 российских "шахедов"29 сентября 2024, 06:03 • 8791 просмотр