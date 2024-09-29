Одесская область ночью подверглась атаке БПЛА: без пострадавших, есть повреждения

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
  •  92682 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  125885 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  138356 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  136786 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  128304 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  113825 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  103685 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  102041 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
27 сентября 2024, 08:01  •  91955 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  135891 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесская область ночью подверглась атаке БПЛА: без пострадавших, есть повреждения

Одесская область ночью подверглась атаке БПЛА: без пострадавших, есть повреждения

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 07:40  •  4342 просмотра

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Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В Одесском районе поврежден жилой дом и три грузовика, в Раздельнянском - БПЛА упали на открытую территорию. Пострадавших нет.

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате падения БПЛА в Одесском районе поврежден жилой дом и три грузовика. В Раздельнянском районе несколько БПЛА упали на открытую территорию. Обошлось без пострадавших, сообщил в воскресенье председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате падения БпЛА повреждена крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика. В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет

- написал Кипер в Telegram.

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 из 22 российских "шахедов"29 сентября 2024, 06:03 • 8791 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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