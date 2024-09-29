Одесская область ночью подверглась атаке БПЛА: без пострадавших, есть повреждения

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате падения БПЛА в Одесском районе поврежден жилой дом и три грузовика. В Раздельнянском районе несколько БПЛА упали на открытую территорию. Обошлось без пострадавших, сообщил в воскресенье председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате падения БпЛА повреждена крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика. В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет - написал Кипер в Telegram.

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 из 22 российских "шахедов"