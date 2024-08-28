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Очищення податкової від людей Гетманцева триває: наступний на вихід Євгеній Сокур

Очищення податкової від людей Гетманцева триває: наступний на вихід Євгеній Сокур

Київ • УНН

 • 153841 перегляди

У Державній податковій службі тривають кадрові чистки, спрямовані на зменшення впливу Данила Гетманцева, голови податкового комітету Верховної Ради. Наступним кандидатом на звільнення є в.о. заступника голови ДПС Євгеній Сокур.

Виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур - "права рука" нардепа Данила Гетманцева у податковій - наступний кандидат на звільнення після залишення посади директором Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС Тетяною Гречаною. Кадрові чистки у службі свідчать про зменшення кулуарного впливу Гетманцева на податківців, пише УНН.

Нещодавно стало відомо про звільнення директора Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС Тетяни Гречаної. ЗМІ вже давно відзначали її близькість до голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, називаючи її його "людиною" у податковій. За інформацією джерел УНН в податковій, Гетманцев був категорично проти її звільнення та намагався зробити все, щоб Гречана залишилась на посаді.

Цей крок ймовірно започаткував серію кадрових змін у податковій службі, які покликані послабити вплив Гетманцева і "вичистити" держорган від ставлеників голови податкового комітету. Зокрема, вже обговорюється можливість звільнення виконуючого обовʼязки заступника голови ДПС Євгенія Сокура, який раніше був помічником нардепа. Експерти і податківці говорять про те, що Сокур - "права рука" Гетманцева у податковій службі. А тому його відсторонення може стати ще одним ударом по впливу голови податкового комітету на діяльність ДПС.

Звільнення Сокура дуже ймовірне, адже останнім часом його діяльність привертає багато уваги як ЗМІ, так і правоохоронців. Зокрема, відомо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Крім того, як повідомляв УНН, Сокур не вказав у декларації свою співмешканку, за що може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. 

Однак, враховуючи тривалий вплив Гетманцева на податкову, можна очікувати, що він намагатиметься не допустити звільнення свого ставленика, або ж у разі звільнення Сокура спробує протягти на посаду свою людину.

Нагадаємо

Ці звільнення  відбуваються на тлі постійних розмов про необхідність переформатування Кабміну і проведення реформ податкової та митної служб. Навіть Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що найближчим часом в Уряді відбудуться кадрові зміни. Адже, за його словами, є багато виконувачів обов’язків, які не можуть закривати усі питання. Не виключена, що в кінцевому результаті це стосуватиметься й Державної податкової служби, де керівництво вже кілька років працює в статусі "виконуючий обовʼязків".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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