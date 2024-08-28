Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур - "правая рука" нардепа Даниила Гетманцева в налоговой - следующий кандидат на увольнение после оставления должности директором Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Татьяной Гречаной. Кадровые чистки в службе свидетельствуют об уменьшении кулуарного влияния Гетманцева на налоговиков, пишет УНН.

Недавно стало известно об увольнении директора Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Татьяны Гречаной. СМИ уже давно отмечали ее близость к главе комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, называя ее его "человеком" в налоговой. По информации источников УНН в налоговой, Гетманцев был категорически против ее увольнения и пытался сделать все, чтобы Гречаная осталась на должности.

Этот шаг вероятно положил начало серии кадровых изменений в налоговой службе, которые призваны ослабить влияние Гетманцева и "вычистить" госорган от ставленников главы налогового комитета. В частности, уже обсуждается возможность увольнения исполняющего обязанности замглавы ГНС Евгения Сокура, который ранее был помощником нардепа. Эксперты и налоговики говорят о том, что Сокур - "правая рука" Гетманцева в налоговой службе. А потому его отстранение может стать еще одним ударом по влиянию главы налогового комитета на деятельность ГНС.

Увольнение Сокура очень вероятно, ведь в последнее время его деятельность привлекает много внимания как СМИ, так и правоохранителей. В частности, известно, что ГБР расследует уголовное производство по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Кроме того, как сообщал УНН, Сокур не указал в декларации свою сожительницу, за что может быть привлечен к административной и уголовной ответственности. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д.

Однако, учитывая длительное влияние Гетманцева на налоговую, можно ожидать, что он будет пытаться не допустить увольнения своего ставленника, или же в случае увольнения Сокура попытается протащить на должность своего человека.

Напомним

Эти увольнения происходят на фоне постоянных разговоров о необходимости переформатирования Кабмина и проведения реформ налоговой и таможенной служб. Даже Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшее время в Правительстве произойдут кадровые изменения. Ведь, по его словам, есть много исполняющих обязанности, которые не могут закрывать все вопросы. Не исключено, что в конечном итоге это коснется и Государственной налоговой службы, где руководство уже несколько лет работает в статусе "исполняющий обязанности".