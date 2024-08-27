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Людину Гетманцева звільнили з ДПС. Голова податкового комітету втрачає вплив

Людину Гетманцева звільнили з ДПС. Голова податкового комітету втрачає вплив

Київ • УНН

 • 97443 перегляди

Тетяну Гречану звільнили з посади директорки Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС. Це стало поразкою для голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, чиєю людиною вона вважалася.

Сьогодні вранці звільнили директорку Департаменту оподаткування юридичних осіб Тетяну Гречану, що стало поразкою голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Адже за даними ЗМІ вона була його людиною. Про це УНН стало відомо із власних джерел в податковій.

За даними УНН, причиною звільнення стало те, що Гречана, за дорученням Гетманцева мала звільнити керівника однієї з регіональних податкових.

Однак своїми діями Гречана, за словами співрозмовника агентства, викликала обурення очільників регіональних управлінь, і вони стали на захист колеги. У в.о. голови ДПС Тетяни Кірієнко не залишилось іншого вибору, окрім як звільнити Гречану з посади.

Гетманцев тиснув на Кірієнко і вимагав не звільняти Гречану, але вона не погодилась і сьогодні звільнила її

- розповів співрозмовник, який побажав залишитись анонімним.

Додамо

Раніше експерти, опитані УНН вказували, що голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев є куратором https://unn.ua/news/hetmantsev-keruie-podatkovoiu-cherez-svoho-kolyshnoho-pomichnyka-chlen-asotsiatsii-platnykiv-podatkiv податкової служби. Він впливає на рішення, які ухвалюють податківці. В цьому Гетманцеву зокрема допомагає https://unn.ua/news/ruchnyi-sokur-hetmantseva-chym-kolyshnii-pomichnyk-holovy-finansovoho-komitetu-vr-zaimaietsia-u-podatkovii й виконуючий обовʼязки заступника голови ДПС Євгеній Сокур, який раніше був помічником нардепа.

Нагадаємо

Сокур вніс в декларацію за 2023 рік, ймовірно, недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі свою співмешканку. За недекларування даних в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Крім того замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите ще 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП

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