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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 12:33  •  15755 просмотра

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Татьяну Гречаную уволили с должности директора Департамента налогообложения юридических лиц ГНС. Это стало поражением для главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, чьим человеком она считалась.

Сегодня утром уволили директора Департамента налогообложения юридических лиц Татьяну Гречаную, что стало поражением председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Ведь по данным СМИ она была его человеком. Об этом УНН стало известно из собственных источников в налоговой.

По данным УНН, причиной увольнения стало то, что Гречаная, по поручению Гетманцева должна была уволить руководителя одной из региональных налоговых.

Однако своими действиями Гречаная, по словам собеседника агентства, вызвала возмущение руководителей региональных управлений, и они встали на защиту коллеги. У и.о. председателя ГНС Татьяны Кириенко не осталось другого выбора, кроме как уволить Гречану с должности.

Гетманцев давил на Кириенко и требовал не увольнять Гречаную, но она не согласилась и сегодня уволила ее

- рассказал собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Добавим

Ранее эксперты, опрошенные УНН указывали, что глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев является куратором https://unn.ua/news/hetmantsev-keruie-podatkovoiu-cherez-svoho-kolyshnoho-pomichnyka-chlen-asotsiatsii-platnykiv-podatkiv налоговой службы. Он влияет на решения, которые принимают налоговики. В этом Гетманцеву в частности помогает https://unn.ua/news/ruchnyi-sokur-hetmantseva-chym-kolyshnii-pomichnyk-holovy-finansovoho-komitetu-vr-zaimaietsia-u-podatkovii и исполняющий обязанности заместителя председателя ГНС Евгений Сокур, который ранее был помощником нардепа.

Напомним,

Сокур внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе свою сожительницу. За недекларирование данных в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кроме того покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет о уголовное производство, открытое еще 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива. Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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