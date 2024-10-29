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Очільник Одеської ОВА заговорив турецькою - відео

Київ • УНН

 • 28706 перегляди

Олег Кіпер привітав Генконсула Туреччини Мухіттіна Челіка з національним святом. Очільник Одеської ОВА підкреслив спільність історії та культури двох народів, відзначивши їхню боротьбу за незалежність.

Очільник Одеської ОВА заговорив турецькою - відео

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер привітав Генерального консула Туреччини в Одесі Мухіттіна Челіка з нагоди 101-ї річниці заснування Турецької Республіки, передає УНН.

Деталі

Кіпер заявив, що українці та турки близькі у своїй любові до Батьківщини й повазі до історії.

"Нині ми виборюємо свою незалежність та територіальну цілісність, так само як Мустафа Кемаль Ататюрк свого часу боровся за свободу Туреччини.

Сьогодні між нами немає кордонів — нас об’єднує Чорне море, спільна історія й культура, а також прагнення до стабільності й розвитку. Привітали Генерального консула Туреччини в Одесі Мухіттіна Челіка з нагоди свята.

Щиро вітаю турецький народ, бажаю йому миру, добробуту та процвітання!" - промовив Кіпер турецькою мовою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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