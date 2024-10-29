Глава Одесской ОВА заговорил на турецком - видео
Киев • УНН
Олег Кипер поздравил Генконсула Турции Мухиттина Челика с национальным праздником. Глава Одесской ОВА подчеркнул общность истории и культуры двух народов, отметив их борьбу за независимость.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер поздравил Генерального консула Турции в Одессе Мухиттина Челика по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики, передает УНН.
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Кипер заявил, что украинцы и турки близки в своей любви к Родине и уважении к истории.
"Сейчас мы боремся за свою независимость и территориальную целостность, так же как Мустафа Кемаль Ататюрк в свое время боролся за свободу Турции.
Сегодня между нами нет границ - нас объединяет Черное море, общая история и культура, а также стремление к стабильности и развитию. Поздравили Генерального консула Турции в Одессе Мухиттина Челика с праздником.
Искренне поздравляю турецкий народ, желаю ему мира, благополучия и процветания!" - произнес Кипер на турецком языке.