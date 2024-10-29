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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Одесской ОВА заговорил на турецком - видео

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Олег Кипер поздравил Генконсула Турции Мухиттина Челика с национальным праздником. Глава Одесской ОВА подчеркнул общность истории и культуры двух народов, отметив их борьбу за независимость.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер поздравил Генерального консула Турции в Одессе Мухиттина Челика по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики, передает УНН.

Детали

Кипер заявил, что украинцы и турки близки в своей любви к Родине и уважении к истории.

"Сейчас мы боремся за свою независимость и территориальную целостность, так же как Мустафа Кемаль Ататюрк в свое время боролся за свободу Турции.

Сегодня между нами нет границ - нас объединяет Черное море, общая история и культура, а также стремление к стабильности и развитию. Поздравили Генерального консула Турции в Одессе Мухиттина Челика с праздником.

Искренне поздравляю турецкий народ, желаю ему мира, благополучия и процветания!" - произнес Кипер на турецком языке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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