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Очільниця ДБР відреагувала на протести нардепів під будівлею бюро: це виглядає як вплив на слідство

Київ • УНН

 • 21571 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Т.в.о. директора Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова відреагувала на спроби народних депутатів потрапити до будівлі бюро на тлі допиту п’ятого президента України та парламентаря Петра Порошенка. Відповідна заява була розміщена на сайті ДБР, передає УНН.

Очільниця ДБР відреагувала на протести нардепів під будівлею бюро: це виглядає як вплив на слідство

“Стосовно невідкладного прийому депутатів особисто мною”, — почала Венедіктова. — “Шановні народні депутати, я працюю, в мене розписаний графік, в мене є зустрічі і наради, я працюю заради інтересів й інших громадян України, а не живу лише інтересами народних депутатів. І все ж рішення Конституційного Суду чітко вказує, що таке невідкладний прийом народного депутата — це той, який не може бути відкладений на тривалий час і здійснюється раніше прийому інших посадових осіб та громадян”.

“Якщо Ви вважаєте за необхідне зустрітися зі мною — давайте зустрінемось! Але я дуже прошу — не робіть це паралельно із допитом громадянина Порошенка. Тому що це виглядає як вплив на слідчі дії”, — заявила Венедіктова, та додала, що Порошенко вже 27 разів не з’являвся на допити.

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Очільниця ДБР також прокоментувала напругу, що зросла на тлі розслідування справ розстрілів на Майдані новим керівництвом ДБР.

“Що стосується звернень родин Небесної Сотні, повідомляю, що сьогодні слідчі підрозділу у „справах Майдану“ намагались взяти це звернення та зареєструвати. Зверталися безпосередньо до Петра Олексійовича (Порошенко), але отримували відповідь, що він це зробить у спосіб, який забажає.

На всі звернення громадян, які надходять до ДБР поштою, через скриньку, через канцелярію, через слідчих, ми відповідаємо у чітко встановлений Законом строк. Тому тут не треба маніпулювати — ми відповідаємо на звернення абсолютно всіх громадян.

А щодо діалогу з родинами Небесної Сотні, то ми завжди до нього відкриті і я це демонструвала й особистими зустрічами, і тим, що наші слідчі підрозділу у „справах Майдану“ були делеговані 22 січня на зустріч та брифінг. Вони були готові відповідати на всі питання, які їм ставилися. Тому мені здається, що в даному випадку ми показали готовність до діалогу і орієнтування на результат”, — заявила т.в.о директора ДБР Венедіктова.

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“Крім того, я хочу повідомити Петра Олексійовича. Я не буду спілкуватися телефоном. І не знаходьте будь-який інший привід, як то звернення громадян. Я не є керівником органом досудового розслідування, тому, будь-ласка, стосовно всіх кримінальних проваджень по яких Ви проходите свідком, спілкуйтесь із слідчими”, — сказала Венедіктова.

“Давайте починати жити по Закону, давайте починати поважати Закон і давайте кожен почне з себе”, — резюмувала очільниця правоохоронного органу.

Раніше, зранку 24 січня, депутати від “Європейської Солідарності” прийшли до офісу Державного бюро розслідувань, щоб передати керівництву ДБР звернення родин Героїв Небесної Сотні, які занепокоєні розслідуванням та виступають проти призначення заступником директора ДБР Олександра Бабікова, який був адвокатом екс-президента Віктора Януковича.

Тоді у ДБР відреагували на спробу нардепів прорватися в бюро, та заявили, що вбачають в цьому порушення закону.

Нагадаємо, у ДБР раніше заявляли, що готують Порошенку примусовий привід на допит.

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