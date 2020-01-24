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Руководительница ГБР про протесты нардепов под зданием бюро: это выглядит как влияние на следствие

Киев • УНН

 • 21571 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Вр.и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова отреагировала на попытки народных депутатов попасть в здание бюро на фоне допроса пятого президента Украины и парламентария Петра Порошенко. Соответствующее заявление было размещено на сайте ГБР, передает УНН.

Руководительница ГБР про протесты нардепов под зданием бюро: это выглядит как влияние на следствие

“Что касается безотлагательного приема депутатов лично мной”, — начала Венедиктова. — “Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного Суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата — это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан”.

“Если Вы считаете необходимым встретиться со мной — давайте встретимся! Но я очень прошу — не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия”, — заявила Венедиктова, и добавила, что Порошенко уже 27 раз не являлся на допросы.

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Руководительница ГБР также прокомментировала напряжение, что возникло на фоне расследования дел расстрелов на Майдане новым руководством ГБР.

“Что касается обращений семей Небесной Сотни, сообщаю, что сегодня следователи подразделения в „делах Майдана“ пытались взять это обращение и зарегистрировать. Обращались непосредственно к Петру Алексеевичу (Порошенко), но получали ответ, что он это сделает способом, который пожелает.

На все обращения граждан, поступающие в ГБР по почте, через ящик, через канцелярию, через следователей, мы отвечаем в четко установленный Законом срок. Поэтому здесь не надо манипулировать — мы отвечаем на обращения абсолютно всех граждан.

А относительно диалога с семьями Небесной Сотни, то мы всегда к нему открыты и я это демонстрировала и личными встречами, и тем, что наши следователи подразделения в „делах Майдана“ были делегированы 22 января на встречу и брифинг. Они были готовы отвечать на все вопросы, которые им задавались. Поэтому мне кажется, что в данном случае мы показали готовность к диалогу и ориентирование на результат”, — заявила вр.и.о директора ГБР Венедиктова.

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“Кроме того, я хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращения граждан. Я не являюсь руководителем органов досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями”, — сказала Венедиктова.

“Давайте начинать жить по Закону, давайте начинать уважать Закон и давайте каждый начнет с себя”, — резюмировала руководительница правоохранительного органа.

Ранее, утром 24 января, депутаты от “Европейской Солидарности” пришли в офис Государственного бюро расследований, чтобы передать руководству ГБР обращения семей Героев Небесной Сотни, которые обеспокоены расследованием и выступают против назначения заместителем директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.

Тогда в ГБР отреагировали на попытку нардепов прорваться в бюро, и заявили, что видят в этом нарушение закона.

Напомним, в ГБР ранее заявляли, что готовят Порошенко принудительный привод на допрос.

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