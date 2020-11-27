Очільник МОЗу заявив, що має план реанімації української медицини мінімум до кінця 2023 року

“В мене є чіткий план розбудови і реанімації, спочатку реанімації, а потім лікування української медицини мінімум до кінця 2023 року. Який охоплює і фінансовий аспект, і питання навчання, і питання розвитку високих технологій медицини, і удосконалення фармринку, і як розбудувати екстрену меддопомогу і контроль якості”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, як повідомляв очільник МОЗ Степанов раніше, у Міністерства є стратегія розбудови системи трансплантації в Україні до 2023 року.