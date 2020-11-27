Очільник МОЗу заявив, що має план реанімації української медицини мінімум до кінця 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в нього є чіткий план реанімації і розбудови української медицини як мінімум до кінця 2023 року, що включає в себе фінансовий аспект. Про це він сказав в ефірі телеканалу “НАШ”, передає УНН.
“В мене є чіткий план розбудови і реанімації, спочатку реанімації, а потім лікування української медицини мінімум до кінця 2023 року. Який охоплює і фінансовий аспект, і питання навчання, і питання розвитку високих технологій медицини, і удосконалення фармринку, і як розбудувати екстрену меддопомогу і контроль якості”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, як повідомляв очільник МОЗ Степанов раніше, у Міністерства є стратегія розбудови системи трансплантації в Україні до 2023 року.