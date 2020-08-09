Степанов розповів про стратегію розбудови системи трансплантації України до 2023 року

Степанов розповів про стратегію розбудови системи трансплантації України до 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністерство оорони здоровя планує розширити види органної трансплантації, збільшити кількість трансплантацій кісткового мозку та розбудувати Центр трансплант-координації. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на МОЗ.
“Пріоритетами МОЗ є збільшення кількості трансплантацій, а саме: розширення видів органної трансплантації, збільшення кількості трансплантацій кісткового мозку, розбудова Центру трансплант-координації, забезпечення логістики перевезення трансплантатів, зокрема із залученням цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, автотранспорту Національної поліції; а також професійний розвиток вітчизняних фахівців”, — заявив Степанов.
Також Степанов чітко окреслив проблеми, які існують в цій сфері та є перепонами на шляху до розвитку сфери органної трансплантації та трансплантації кісткового мозку: відсутність протоколів лікування та чітких показів для проведення трансплантації, дефіцит кадрів з практичним досвідом проведення трансплантацій тощо. Відтак, МОЗ розробило чіткий механізм подолання цих проблем та очікує на амбітні результати.
“Вже у 2021 році ми очікуємо на збільшення кількості трансплантацій нирок у 3 рази, печінки — у 4 рази, серця — у 8 разів”, — додав міністр.
Нагадаємо, у МОЗ анонсували розширення списку лікарень, які робитимуть трансплантації в Україні.