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Обвинувачене у розтраті бюджетних коштів ДП "Украерорух" перевірять європейці

Обвинувачене у розтраті бюджетних коштів ДП "Украерорух" перевірять європейці

Київ • УНН

 • 8759 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Аудитори Європейського агентства авіаційної безпеки прибули в Україну, щоб перевірити обвинувачене у розтраті бюджетних коштів держпідприємство "Украерорух", повідомляє УНН.

Це підприємство відповідає за безпеку повітряного простору України, але разом з тим не може впоратися з "турбулентністю" всередині самої компанії, колектив якої уже півроку судиться проти керівника Дмитра Бабенчука і вимагає негайної його відставки.

Ситуацію ускладнив недавній звіт Рахункової палати, який вказав на серйозні порушення у сфері розпорядження бюджетними коштами з боку менеджменту держпідприємства.

До того ж, "Украерорух" відзначився 100-мільйонним тендером з маловідомою компанією на закупівлю послуг, які, за словами учасників ринку, є непотрібними.

Перевірку ДП "Украерорух" європейці обіцяють завершити до кінця тижня.

Окремо перевірять Львівське РСП і Закарпатську службу ОПР в аеропорту "Ужгород".

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