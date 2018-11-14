Обвиненное в растрате бюджетных средств ГП "Украэрорух" проверят европейцы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Аудиторы Европейского агенства авиационной безопасности прибыли в Украину, чтобы проверить обвиненное в растрате бюджетных средств госпредприятие “Украэрорух”, сообщает УНН.
Это предприятие отвечает за безопасность воздушного пространства Украины, но вместе с тем не может справиться с “турбулентностью” внутри самой компании, коллектив которой уже полгода судится против руководителя Дмитрия Бабенчука и требует незамедлительной его отставки.
Ситуацию усугубил недавний отчет Счетной палаты, указавший на серьезные нарушения в сфере распоряжения бюджетными средствами со стороны менеджмента госпредприятия.
К тому же, “Украэрорух” отличился 100-миллионным тендером с малоизвестной компанией на закупку услуг, которые, по словам участников рынка, являются ненужными.
Проверку ГП “Украэрорух” европейцы обещают закончить до конца недели.
Отдельно проверят Львовское РСП и Закарпатскую службу ОВД в аэропорте “Ужгород”.