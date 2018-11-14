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Обвиненное в растрате бюджетных средств ГП "Украэрорух" проверят европейцы

Обвиненное в растрате бюджетных средств ГП "Украэрорух" проверят европейцы

Киев  •  УНН

 • 8758 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Аудиторы Европейского агенства авиационной безопасности прибыли в Украину, чтобы проверить обвиненное в растрате бюджетных средств госпредприятие “Украэрорух”, сообщает УНН.

Это предприятие отвечает за безопасность воздушного пространства Украины, но вместе с тем не может справиться с “турбулентностью” внутри самой компании, коллектив которой уже полгода судится против руководителя Дмитрия Бабенчука и требует незамедлительной его отставки.

Ситуацию усугубил недавний отчет Счетной палаты, указавший на серьезные нарушения в сфере распоряжения бюджетными средствами со стороны менеджмента госпредприятия.

К тому же, “Украэрорух” отличился 100-миллионным тендером с малоизвестной компанией на закупку услуг, которые, по словам участников рынка, являются ненужными.

Проверку ГП “Украэрорух” европейцы обещают закончить до конца недели.

Отдельно проверят Львовское РСП и Закарпатскую службу ОВД в аэропорте “Ужгород”.

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