Обвалення будинку в Лагосі: кількість жертв зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Унаслідок обвалення 21-поверхового будинку в нігерійському Лагосі загинуло щонайменше 20 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Punch.
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У віторок ввечері, 2 листопада, представники екстрених служб підтвердили, що кількість жертв унаслідок обвалення будинку в Лагосі зросла до 20.
Дев’ятьох людей дістали з-під завалів живими. Трьох із них відупустили додому, інших госпіталізували.
Повідомляють, що члени сімей деяких постраждалих нарікали на повільний темп рятувальної операції. Вони вимагали надати їм дозвіл приєднатися до пошуків людей. Окрім того, тривалий час родичів не пускали розпізнавати знайдені тіла.
Аварійні служби під час ліквідації наслідків обвалення використовують екскаватори, які розгрібають бетон та метал.
Нагадаємо
Недобудований житловий 21-поверховий будинок обвалився 1 листопада. Усередині було приблизно сотні людей. Учора, 2 листопада, було відомо про десятьох загибих та 100 зниклих безвісти.
Останніми роками в Нігерії стає дедалі більше випадків обвалення будинків. Причиною називають будівельні стандарти, які в країні неодноразово критикували.
Будинок у Лагосі, який обвалився, мав дозвіл на 15 поверхів, а не на 21. Його власника заарештували.