В результаті обвалення будівлі в Нігерії, загинули щонайменше десятеро людей. Рятувальники продовжують пошуки виживших
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У вівторок, в Нігерії, рятувальники продовжили пошуки під завалами виживших людей. Учора, 1 листопада, висотна будівля обрушилася під час будівництва в комерційній столиці країні Лагосі. Офіційні особи заявили, що кількість загиблих становить щонайменше десять осіб, багато людей зникли безвісти. Про це пише УНН з посиланням на ВВС та Reuters.
Деталі
Аварійні служби використовують землерийне обладнання для підйому шматків кладки на ділянці в районі Ікойі. Нічна злива, що обрушилися на Лагос на короткий час завадила пошуковим роботам.
Семеро людей було врятовано живими, коли екскаватори відсівали завали з куп розколотого бетону та викривленого металу, що покривали місце, де колись стояла будівля.
Свідки кажуть, що до 100 людей зникли безвісти після того, як житлова будівля обвалилася, і робітники опинилися в пастці під купою уламків.
Президент країни Мухаммаду Бухарі закликав активізувати рятувальні роботи.
Доповнення
В Ікойі, заможному районі Лагоса, з'являються нові елітні квартири, а будівля, що обрушилася, була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes, де найдешевша квартира продавалася за 1,2 мільйона доларів.
Розробник проекту та власник Fourscore Homes, Олуфемі Осібона, повідомив місцевому каналу новин у серпні, що він побудував будівлі у Великій Британії і що апартаменти Ікойі стали початком більших проектів, які він планував у Нігерії.
Обвалення будівель часто трапляються в густонаселеній Африці, де правил не дотримуються, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам.