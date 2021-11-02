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В результаті обвалення будівлі в Нігерії, загинули щонайменше десятеро людей. Рятувальники продовжують пошуки виживших

Київ • УНН

 • 17997 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У вівторок, в Нігерії, рятувальники продовжили пошуки під завалами виживших людей. Учора, 1 листопада, висотна будівля обрушилася під час будівництва в комерційній столиці країні Лагосі. Офіційні особи заявили, що кількість загиблих становить щонайменше десять осіб, багато людей зникли безвісти. Про це пише УНН з посиланням на ВВС та Reuters.

В результаті обвалення будівлі в Нігерії, загинули щонайменше десятеро людей. Рятувальники продовжують пошуки виживших

Деталі

Аварійні служби використовують землерийне обладнання для підйому шматків кладки на ділянці в районі Ікойі. Нічна злива, що обрушилися на Лагос на короткий час завадила пошуковим роботам.

Семеро людей було врятовано живими, коли екскаватори відсівали завали з куп розколотого бетону та викривленого металу, що покривали місце, де колись стояла будівля.

Свідки кажуть, що до 100 людей зникли безвісти після того, як житлова будівля обвалилася, і робітники опинилися в пастці під купою уламків.

Президент країни Мухаммаду Бухарі закликав активізувати рятувальні роботи.

Доповнення

В Ікойі, заможному районі Лагоса, з'являються нові елітні квартири, а будівля, що обрушилася, була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes, де найдешевша квартира продавалася за 1,2 мільйона доларів.

Розробник проекту та власник Fourscore Homes, Олуфемі Осібона, повідомив місцевому каналу новин у серпні, що він побудував будівлі у Великій Британії і що апартаменти Ікойі стали початком більших проектів, які він планував у Нігерії.

Обвалення будівель часто трапляються в густонаселеній Африці, де правил не дотримуються, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам.

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