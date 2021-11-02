В результате обрушения здания в Нигерии, погибли по меньшей мере десять человек. Спасатели продолжают поиски выживших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 Ноября. УНН. В вторник в Нигерии, спасатели продолжили поиски под завалами выживших людей. Вчера, 1 ноября, высотное здание обрушилось во время строительства в коммерческой столице страны Лагосе. Официальные лица заявили, что число погибших составляет по меньшей мере десять человек, многие пропали без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС и Reuters.
Детали
Аварийные службы используют землеройное оборудование для подъема кусков кладки на участке в районе Икойи. Ночной ливень, что обрушился на Лагос на короткое время помешал поисковым работам.
Семеро человек были спасены живыми, когда экскаваторы отсеивали завалы из куч расколотого бетона и искривленного металла, что покрывали место, где когда-то стояло здание.
Свидетели говорят, что до 100 человек пропали без вести после того, как жилое здание обрушилось, и рабочие оказались в ловушке под грудой обломков.
Президент страны Мухаммаду Бухари призвал активизировать спасательные работы.
Дополнение
В Икое, зажиточном районе Лагоса, появляются новые элитные квартиры, а здание, что обрушилось, было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes, где самая дешевая квартира продавалась за 1,2 миллиона долларов.
Разработчик проекта и владелец Fourscore Homes, Олуфеми Осибона, сообщил местному каналу новостей в августе, что он построил здания в Великобритании и апартаменты Икойе стали началом больших проектов, которые он планировал в Нигерии.
Обрушения зданий часто случаются в густонаселенной Африке, где правила не соблюдаются, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам.