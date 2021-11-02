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Будинок, що обрушився в Нігерії мав дозвіл на 15 поверхів, а не на 21. Власника заарештовано

Київ • УНН

 • 18822 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Влада Нігерії заарештувала власника багатоповерхового житлового будинку в Лагосі, який раптово обрушився, внаслідок чого загинули щонайменше 14 осіб, десятки людей залишаються досі під завалами. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Будинок, що обрушився в Нігерії мав дозвіл на 15 поверхів, а не на 21. Власника заарештовано

Деталі

За словами офіційних осіб, дев'ятьох людей було вилучено живими з-під завалів, але родичі жертв незадоволені повільними темпами рятувальних робіт, які почалися за кілька годин після трагедії в понеділок.

Тим часом, офіційні особи повідомляють, що забудовники додали на шість поверхів більше, ніж було спочатку затверджено відповідно до дозволу на будівництво, що спричинило додаткове навантаження, яке, імовірно, могло сприяти обвалу.

"... Він (забудовник) отримав дозвіл на будівництво 15 поверхів, але збудував 21", - повідомив генеральний менеджер Управління державного будівельного нагляду Лагоса Гболахан Окі.

За кілька годин губернатор штату Лагос оголосив у вівторок, що Окі усунуто з посади на невизначений термін.

Доповнення

Недобудований житловий будинок на 21 поверх обрушився напередодні 1 листопада. У середині було близько сотні людей. В останні роки в Нігерії стає дедалі більше випадків обвалення будинків. Причиною називають будівельні стандарти, які в країні неодноразово піддавалися критиці.

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