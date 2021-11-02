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Дом, что обрушился в Нигерии имел разрешение на 15 этажей, а не на 21. Собственника арестовали

Киев • УНН

 • 18821 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Власти Нигерии арестовали владельца многоэтажного жилого дома в Лагосе, который внезапно обрушися, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, десятки остаются до сих пор под завалами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Дом, что обрушился в Нигерии имел разрешение на 15 этажей, а не на 21. Собственника арестовали

Детали

По словам официальных лиц, девять человек было изъято живыми из-под завалов, но родственники жертв недовольны медленными темпами спасательных работ, которые начались за несколько часов после трагедии в понедельник.

Между тем, официальные лица сообщают, что застройщики добавили на шесть этажей больше, чем было первоначально утверждено в соответствии с разрешением на строительство, что повлекло дополнительную нагрузку, которая, предположительно, могла способствовать обвалу.

"... Он (застройщик) получил разрешение на строительство 15 этажей, но построил 21", - сообщил генеральный менеджер Управления государственного строительного надзора Лагоса Гболахан Оки.

За несколько часов губернатор штата Лагос объявил во вторник, что Оки отстранен от должности на неопределенный срок.

Дополнение

Недостроенный жилой дом на 21 этаж обрушился накануне 1 ноября. Внутри было около сотни людей. В последние годы в Нигерии становится все больше случаев обрушения домов. Причиной называют строительные стандарты, которые в стране неоднократно подвергались критике.

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