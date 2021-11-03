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Обрушение дома в Лагосе: число жертв возросло до 20

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате обрушения 21-этажного дома в нигерийском Лагосе погибло по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Punch.

Обрушение дома в Лагосе: число жертв возросло до 20

Детали

Во вторник вечером, 2 ноября, представители экстренных служб подтвердили, что количество жертв в результате обрушения дома в Лагосе возросло до 20.

Девятерых людей достали из-под завалов живыми. Троих из них отпустили домой, остальных госпитализировали.

Сообщают, что члены семей некоторых пострадавших сетовали на медленный темп спасательной операции. Они требовали предоставить им разрешение присоединиться к поискам людей. Кроме того, длительное время родственников не пускали распознавать найденные тела.

Аварийные службы во время ликвидации последствий обрушения используют экскаваторы, которые разгребают бетон и металл.

Напомним

Недостроенный жилой 21-этажный дом обвалился 1 ноября. Внутри было примерно сотни людей. Вчера, 2 ноября, было известно о десяти погибших и 100 пропавших без вести.

В последние годы в Нигерии становится все больше случаев обрушения домов. Причиной называют строительные стандарты, которые в стране неоднократно критиковали.

Дом в Лагосе, который обвалился, имел разрешение на 15 этажей, а не на 21. Его владельца арестовали.

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